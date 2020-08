FC Barcelone – Mercato : l’affaire Suarez, la pilule de trop à avaler pour Messi ? 

true

Lionel Messi (33 ans) est en proie au doute au FC Barcelone. Le départ annoncé de Luis Suarez ne fait rien pour lui remettre les idées en place.

Le grand ménage de Ronald Koeman a débuté au FC Barcelone. Une semaine après avoir posé ses valises en Catalogne, le technicien néerlandais entend lessiver l’effectif en accélérant les départs d’Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Samuel Umtiti mais surtout Luis Suarez. Comme déjà évoqué hier, l’attaquant uruguayen a reçu un coup de fil de son nouvel entraîneur pour lui signifier qu’il ne comptait pas sur lui cette saison.

La conversation entre les deux hommes n’aurait même pas duré une minute, ce qui a eu le don d’agacer le meilleur ami de Lionel Messi (33 ans) au plus haut point. Ce traitement pourrait avoir une incidence sur l’avenir de « La Pulga ». Déjà en proie au doute quant à son futur en Catalogne, le capitaine du Barça pourrait dire stop après cette histoire.

« Pas la meilleure stratégie pour retenir Messi »

Marca en est persuadé. « Le départ forcé de Luis Suarez, c’est tout ce qui manquait à Messi, assure le journal madrilène. Les adieux annoncés de Suarez et surtout la manière peuvent compliquer encore plus la continuité de l’Argentin au FC Barcelone. En haut lieu, ils savent que le départ de son complice l’affectera mais ils ne l’ont pas pris en compte. Cela ne ressemble pas à la meilleure stratégie pour dissiper les doutes et le retenir. »