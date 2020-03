FC Barcelone – Mercato : le PSG pourrait régler les deux problèmes de Messi

true

Depuis le Clasico où le FC Barcelone a subi la loi du Real Madrid (2-0), les problèmes du Barça ont pris un coup de projecteur. L’absence de Luis Suarez pèse lourd pour Lionel Messi, globalement bien esseulé dans le domaine offensif.

En effet, le numéro 10 argentin ne trouve pas de complémentarité avec Antoine Griezmann qui, s’il a marqué un but important contre Naples en Ligue des champions, ne semble pas s’adapter au jeu du Barça. Voilà pourquoi le retour de la rumeur Neymar ne peut qu’enchanter Messi, qui attend à bras ouverts le Brésilien pour reconstituer la fameuse MSN la saison prochaine.

Et si l’on en croit la chaîne espagnole Cuatro, le PSG pourrait tout aussi bien régler le problème Griezmann que le manque de Neymar. Pour cela, il faut « simplement » que le club de la capitale donne un écho favorable au scénario envisagé par le FC Barcelone. Le club catalan verrait en effet « d’un bon oeil » un échange entre l’attaquant français et le Brésilien. Nul doute que cela a tout pour plaire à Lionel Messi. Et quand Messi veut, le FC Barcelone essaie généralement d’executer…