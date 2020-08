FC Barcelone – Mercato : l’idole d’une recrue n’est pas Messi !

true

Recruté par le FC Barcelone à Palmeiras cet hiver, Matheus Fernandes avait été prêté à Valladolid. De retour au Barça, il fourmille de jouer avec Busquets.

Le FC Barcelone aime miser sur des jeunes pépites sud-américaines. Cet hiver, le Barça a validé la venue de Matheus Fernandes en provenance de Palmeiras pour 7 millions d’euros. Immédiatement, le Brésilien de 22 ans avait été prêté au Real Valladolid (3 apparitions en Liga).

Depuis, le milieu de terrain est revenu en Catalogne. Interrogé par le média du FC Barcelone, le natif d’Itaboraí (Brésil) s’est dit impatient de pouvoir côtoyer Sergio Busquets. La plaque-tournante des Blaugranas est l’idole de Matheus Fernandes. « Mes idoles… J’ai toujours regardé beaucoup de joueurs, mais le premier d’entre eux était Busquets, j’ai toujours été inspiré par Busquets. »

Dans la suite de son propos, Matheus Fernandes a eu quand même une pensée pour Lionel Messi, le sextuple Ballon d’or. « J’en ai eu d’autres aussi, des joueurs comme Xavi, Iniesta ou Messi, tous sont des références pour moi. »

Sous contrat jusqu’en 2025 avec les pensionnaires du Camp Nou, Matheus Fernandes espère prendre la suite de Sergio Busquets (32 ans) à l’avenir. « Je suis très heureux de savoir que je suis comparé à un grand joueur (Busquets, ndlr), et qui est personnellement mon idole, je ne sais pas si je pourrai faire ce qu’il fait sous le maillot du FC Barcelone, mais j’espère avoir une belle carrière, faire de mon mieux et contribuer le plus possible au succès du FC Barcelone. »