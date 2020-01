FC Barcelone – Mercato : Lionel Messi aurait trahi Neymar auprès de ses dirigeants

true

Dans quelques mois, il ne fait guère de doutes que le feuilleton reviendra au centre de l’actualité. Neymar va-t-il retrouver Lionel Messi en quittant le PSG pour le FC Barcelone. La volonté du Brésilien de revenir en Catalogne ne fait guère de doutes. Celle de l’Argentin, en revanche…

Si l’on en croit Don Balon, Lionel Messi aurait en effet des vœux précis pour l’été prochain, et ils n’incluent pas forcément Neymar. Alors qu’Ousmane Dembélé semble sur le départ après des déceptions répétées depuis son arrivée, la légende du FC Barcelone aurait affiché sa préférence pour le remplacer.

Le site espagnol annonce en effet que Lautaro Martinez serait en réalité le souhait numéro un de Messi. L’attaquant argentin de l’Inter Milan ne cesse de flamber en Italie et représenterait il est vrai un renfort de choix. Et en prime un vrai numéro 9 capable de prendre la succession de Luis Suarez. Aux yeux même de Lionel Messi, Neymar ne serait donc pas une priorité. Et comme les dirigeants catalans prennent souvent en compte l’avis de la Pulga…