FC Barcelone – Mercato : Suarez s’oppose à un départ de Griezmann

Antoine Griezmann a connu une première saison d’adaptation difficile au FC Barcelone. Dans un entretien, Suarez a encouragé son partenaire à persévérer.

Engagé dans le sprint final pour le gain de la Liga, le FC Barcelone a probablement dit adieu au titre. Avec quatre points d’avance, le Real Madrid est à une victoire d’être couronné champion d’Espagne. Transfuge attendu, Antoine Griezmann a déçu pour sa première saison en Catalogne.

Dans un entretien accordé au Mundo Deportivo, Luis Suarez a volé au secours de son partenaire. L’Uruguayen a demandé de la clémence envers Griezmann. Pour l’ancien joueur de Liverpool, le Français est sur la bonne voie. « C’est un joueur qu’il faut garder, a conseillé Suarez. Il a une manière d’être très appréciée dans le vestiaire. Il est très aimé. Antoine a traversé des moments difficiles, parce qu’il n’était pas en réussite sur le terrain. Mais, il avait notre appui. Parfois, quand on te remplace, tu perds un peu confiance en toi, pas seulement lui, c’est pareil pour tous les joueurs, mais tes partenaires sont là pour te conseiller. » Un tacle non dissimulé envers Ernesto Valverde et Quique Setién qui auraient mal utilisé l’ex-protégé de Cholo Simeone à l’Atlético de Madrid.

Pour Suarez, « il est difficile d’arriver dans un club comme le FC Barcelone »

Dans la suite de son propos, Luis Suarez a reconnu qu’il était toujours difficile de s’adapter au style de jeu particulier azulgrana et aux fortes attentes. « Quelqu’un qui est là depuis longtemps sait combien il est difficile d’arriver dans un club comme le FC Barcelone. L’exigence est maximale. Cela implique un fort investissement tous les trois jours. Tu ne peux pas te satisfaire d’un bon match le week-end si le mardi ou le mercredi suivant tu fais un nul. Si tu es moins bon, la critique est là. Il faut apprendre à vivre avec cette exigence. Antoine commence à l’assimiler. »

Malgré des difficultés, toujours selon Suarez, Antoine Griezmann s’efforce de s’intégrer au mieux dans le collectif blaugrana. « Il parle beaucoup avec ses partenaires, il sait que c’est compliqué d’arriver dans ce club en attaque, tous les joueurs offensifs, nous essayons de l’aider pour qu’il prenne confiance, qu’il marque, qu’il donne des ballons de buts, il a été spectaculaire à Villarreal. » Actuellement blessé au quadriceps et forfait pour la fin de la Liga, Antoine Griezmann doit apprécier ce soutien public de taille de la part d’un cadre du vestiaire du Barça.