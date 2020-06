FC Barcelone : Messi et le Mercato, une grande nouvelle est tombée

false

Le quotidien Marca le rappelle : Lionel Messi, le maître à jouer du FC Barcelone, restera bel et bien en Catalogne une saison de plus.

A vouloir évoquer l’épidémie du Covid-19, et les répercussions économiques que cela entraîne au FC Barcelone, on en oublierait (presque) l’essentiel. Qui, au Barça, a bien entendu pour nom Lionel Messi. Le milieu de terrain argentin, et cela ne constitue pas vraiment une surprise, va prochainement disputer une 17e saison sous le maillot catalan.

Ce qui, au travers de son contrat, n’était pourtant pas une évidence il y a encore quelques mois. Lié à son club de toujours jusqu’au mois de juin 2021, la Pulga bénéficiait en effet d’une clause lui permettant de partir libre. Et dès cet été. Il fallait, comme le rappelle le quotidien Marca, que l’Argentin la fasse jouer avant dimanche dernier (31 mai) à minuit. Ce qui, comme vous le savez, n’a pas été fait.