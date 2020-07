FC Barcelone : Messi et Suarez se sont offert une petite folie à 7500 euros

true

Lionel Messi et Luis Suarez ont décidé de passer leurs jours de congés ensemble. Le duo du FC Barcelone s’est offert un luxueux bateau.

Déçus par la perte de la Liga, Luis Suarez et Lionel Messi ont quand même décidé de passer leurs vacances ensemble. Le duo du FC Barcelone profite de quelques jours de repos laissés par leur entraîneur Quique Setién. Pour cela, l’Uruguayen et l’Argentin ont mis le cap vers l’île d’Ibiza.

Pour rejoindre ce haut lieu de la fête, Messi et Suarez ont loué un luxueux bateau. Selon Marca, les numéros 9 et 10 du Barça ont jeté dévolu sur le Maiora 24 S. Pour s’offrir ce yacht de luxe, il faut débourser le prix de 7500€ par jour ou de 49 000€ par semaine. Une broutille pour les cadres des pensionnaires du Camp Nou.

L’impressionnant bateau dispose de quatre cabines, d’un solarium à l’avant et d’une multitude de jeux d’eau pour ravir les plus petits de la maison. Messi et Suarez profiteront de ce moment de calme pour se régénérer. Au début du mois d’août, ils seront les fers de lance du FC Barcelone en Ligue des Champions. Pour rejoindre le Portugal et le final 8, le Barça devra se défaire du Napoli, en huitième de finale retour de la C1. À l’aller, les Catalans avaient arraché le match nul au San Paolo (1-1).