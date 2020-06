FC Barcelone : Messi sur le point de perdre un bien très précieux

true

Avec 34 buts inscrit en Bundesliga, Robert Lewandowski devrait ravir le Soulier d’Or européen à la star du FC Barcelone Lionel Messi (21 buts).

Au FC Barcelone, Lionel Messi (33 ans) fait grise mine depuis la reprise de la Liga. La star argentine a des difficultés à remettre la machine en route (2 buts en 5 matches, aucun sur les 3 dernières rencontres). Le sextuple Ballon d’or n’est également pas aidé par le jeu collectif poussif du Barça. Ni par les choix entrepris par Quique Setien, le coach du FCB.

Cette saison, la star du FC Barcelone pourrait bien perdre un titre individuel. C’est le Mundo Deportivo qui fait le point sur le Soulier d’or dans son édition du jour. Avec 21 buts en Liga sur la saison, Lionel Messi est très mal engagé dans la course au Soulier d’or européen. Cette distinction récompense le meilleur buteur d’Europe tous championnats confondus.

Ces trois dernières saisons, Lionel Messi a toujours été décoré de ce titre individuel. Mais, cette fois le prix pourrait bien revenir à… Robert Lewandowski ! Dans une forme étincelante, le canonnier du Bayern Munich a scoré à 36 reprises en Bundesliga. Il caracole en tête avec 6 buts de plus que Timo Werner (RB Leipzig) et sept de plus que Ciro Immobile (Lazio), ses principaux concurrents.

Au FC Barcelone, Lionel Messi a été au four et au moulin pour maintenir le Barça dans la course au titre. L’Argentin s’est mué en passeur décisif à 17 reprises en Liga ! À la création des actions, La Pulga a beaucoup moins été à la finition qu’à l’accoutumée. Avec 21 buts en championnat, il reste 6 rencontres au natif de Rosario pour ne pas laisser le titre à Robert Lewandowski. La tâche s’annonce impossible avec 15 réalisations de retard. Mais avec Messi, il ne faut jamais dire jamais !