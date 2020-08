FC Barcelone, OM – Mercato : Zubizarreta s’immisce dans le dossier Messi

true

Lionel Messi (33 ans) se pose beaucoup de questions sur son avenir au FC Barcelone la saison prochaine. Pour Andoni Zubizarreta, l’inquiétude est toute relative.

Ronald Koeman saura-t-il trouver les mots pour convaincre Lionel Messi de rester fidèle au FC Barcelone la saison prochaine ? Le doute est permis depuis la débâcle contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions (2-8).

Marca, qui consacre la Une de son édition du jour à ce sujet, estime que Messi « a mis son avenir au FC Barcelone en suspens. Le numéro 10 blaugrana, qui dispose de plusieurs offres sur la table, observe actuellement tous les mouvements et garde un inquiétant silence. » Pour nos confrères, trois destinations sont possibles : Manchester City, l’Inter Milan et le PSG.

« Messi est capable de se réinventer »

Interrogé sur ce sujet brûlant, Andoni Zubizarreta ne semble pas plus inquiet que cela. « On parlait déjà de l’usure de Messi il y a quelques années. Il y a cinq ans, on disait déjà qu’il était fatigué parce que son équipe ne gagnait pas et qu’il était épuisé physiquement, fait remarquer l’ancien directeur sportif de l’OM dans AS. Leo a ensuite remporté un tas de titres car il est capable de se réinventer, de changer sa position (…) Il peut trouver des solutions rien qu’à l’intuition. Son entraîneur devra l’aider, ils trouveront une solution. »