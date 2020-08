FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : du neuf dans le dossier Aubameyang

Cet été, Pierre-Emerick Aubameyang figure sur les tablettes du FC Barcelone et du Real Madrid. À 31 ans, l’ex-buteur de l’ASSE sort d’une saison pleine avec Arsenal. Il a été auteur de 22 buts et 3 passes décisives en Premier League. Il a également été décisif dans le succès des Gunners en coupe d’Angleterre.

Sous contrat jusqu’en 2021, le club londonien s’affaire à prolonger le bail d’Aubameyang. Sa situation contractuelle représente une belle opportunité de marché pour les cadors de Liga. Parmi eux, le FC Barcelone avait fait du natif de Laval une priorité en cas d’échec de la piste Lautaro Martinez. Jamais avare en recrue offensive, le Real Madrid garderait un oeil sur le goleador.

Mais, selon le Daily Star, Aubameyang devrait prolonger l’aventure du côté de l’Emirates Stadium. L’avant-centre a été convaincu par le nouveau projet porté par Mikel Arteta. Cette décision pourrait faire une victime collatérale.

Toujours dixit le média anglais, Alexandre Lacazette (29 ans), sous contrat jusqu’en 2022, verrait son avenir remis en question à Arsenal. L’ex-buteur de l’OL devrait rallier l’Atlético de Madrid pour 30 millions d’euros. Mikel Arteta souhaite faire la part belle à la jeunesse avec les promotions de Nketiah et Martinelli. Lacazette serait donc sacrifié pour conserver Aubameyang, le meilleur buteur de la saison.

Our captain.

Our Player of the Season.

⚡️ @Aubameyang7 pic.twitter.com/8NJixzr4gC

— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2020