FC Barcelone : Setién encense Griezmann

Grâce à un Griezmann en grande forme, le FC Barcelone s’est relancé sur la pelouse de Villarreal (4-1). Quique Setién a salué la performance de « Grizi ».

Au FC Barcelone, comme ailleurs, le football va très vite. Il y a quelques jours, Antoine Griezmann (29 ans) a quitté le terrain du Camp Nou la tête basse. Le champion du monde 2018 était entré pour disputer le temps additionnel face à l’Atlético de Madrid (2-2), son ancien club. Un épisode qu’il avait vécu comme un affront.

Hier, le numéro 17 du FC Barcelone a brillé. Enfin, il a démontré tout son potentiel au sein de la machine du Barça. Surtout, Griezmann a mis fin à une incroyable série de neuf matches sans marquer le moindre but. Sur la pelouse de Villarreal, le natif de Mâcon a inscrit un lob subtil et sublime de l’extérieur de la surface (3-1, 45e). Après sa réalisation, l’offensif est tombé dans les bras du passeur décisif… Lionel Messi ! Un match qui pourrait s’avérer comme un déclic dans les semaines à venir.

Le FC Barcelone peut toujours croire à une folle remontada en Liga

Dans une position plus centrale et libre de ses mouvements, Antoine Griezmann s’est montré à son avantage avec ses compères de l’attaque (Suarez et Messi). Une performance qui peut soulager Quique Setién. L’entraineur du FC Barcelone est sur la sellette depuis plusieurs semaines. Hier, il semble que le coach espagnol a trouvé une bonne formule, en 4231, pour espérer encore remporter la Liga. En tout cas, il s’est satisfait de la performance de « Grizi » : « Je pense que Griezmann a été très bon. Il a joué dans une position plus confortable. Il a été très bon avec Suárez et Messi. Il a eu la possibilité de marquer plusieurs buts. Je suis très satisfait de sa performance. »

Avant de terminer son propos sur son trio de feu : « Messi, Suárez et Griezmann se sont extraordinairement bien coordonnés. Ce sont des joueurs de haute qualité et nous recherchions plus de proximité dans l’axe. Nous avons bien fait. » Grâce à sa victoire sur le « sous-marin jaune » (4-1), le FC Barcelone est revenu à 4 longueurs du Real Madrid, toujours en tête de la Liga. Avec un Griezmann retrouvé, les Catalans peuvent encore croire au titre de champion d’Espagne.