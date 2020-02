FC Barcelone : Setién soumet un vœu pour l’avenir de Lionel Messi

true

Nommé il y a quelques semaines sur le banc du FC Barcelone en remplacement d’Ernesto Valverde, Quique Setién va découvrir la chaleur d’un Clasico. Les partenaires de Lionel Messi ont une occasion en or de prendre le large au classement en cas de victoire.

En conférence de presse d’avant-match, Quique Setién a évoqué sa vision d’un match qui s’annonce serré. « Je m’attends à un match très serré, nous verrons qui mérite de gagner. J’ai toujours été conscient de l’importance du Clasico quand je l’ai regardé depuis mon canapé ou dans le stade. Si nous gagnons, je serai plus heureux pour les fans que pour moi. Vous ne pouvez jamais aller au Bernabeu en étant détendu. Le Real Madrid est toujours dangereux et peut-être encore plus quand il se trouve dans des situations difficiles comme celle-ci », a estimé le coach espagnol.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Pour faire tomber le Real Madrid, l’une des conditions capitales semble être un grand match de la star du club catalan, Lionel Messi. Et alors que la Pulga va disputer son 43e choc, Quique Setién a formulé un vœu pour le futur. « Et bien j’espère qu’il en jouera encore 43 de plus. Et j’espère surtout qu’il fera un grand match ». Un vœu semble plus facile à réaliser que l’autre…