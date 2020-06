FC Barcelone : un ancien joueur français met un terme à sa carrière (officiel)

true

À 36 ans, Jérémy Mathieu a décidé de mettre un terme à sa carrière. Ce mercredi, l’ancien défenseur du FC Barcelone s’est gravement blessé au genou gauche.

L’ancien défenseur du FC Barcelone, Jérémy Mathieu (36 ans) avait annoncé début avril qu’il repoussait sa retraite sportive d’une année. La crise sanitaire avait participé à repousser son choix initial. Mais, son corps en a décidé autrement.

Ce mercredi, le joueur du Sporting Portugal (36 ans) s’est gravement blessé au genou gauche à l’entraînement. Il sera absent de longs mois. Surtout, sa rééducation ne se terminera pas par un retour sur le terrain. Face à ce coup du destin, le joueur formé à Sochaux a décidé de prendre sa retraite sportive, selon Record.

Après avoir passé une IRM, l’ex international français (5 sélections de 2011 à 2016), a annoncé sa décision sur un journal personnel. Le quotidien sportif portugais a eu accès à ses mots : « Je voulais tellement finir sur le terrain, mais le destin en a décidé autrement. Je pensais que je terminerais ma carrière d’une autre manière, mais cela fait partie du football. Je me suis blessé ce matin. Je voulais tellement finir sur le terrain, mais le destin en a décidé autrement. Quoi qu’il en soit, j’ai passé 19 ans à vivre de ma passion intensément, avec des hauts et des bas, de la joie et des pleurs, des victoires et des défaites et des trophées incroyables. J’ai eu beaucoup de plaisir à faire ce que j’aime et j’aimerai toujours. »