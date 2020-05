FC Barcelone : un club argentin attend (déjà) un cadre du Barça

false

Luis Suarez, l’attaquant uruguayen du FC Barcelone, n’a pas caché son amour pour le club argentin de San Lorenzo. Ce serait réciproque.

C’est déjà le Mercato en Europe. Et peu importe si ce dernier n’est pas officiellement ouvert. Au FC Barcelone, plus qu’ailleurs sans doute, les rumeurs s’accumulent, ce qui devrait durer de longues semaines. Dernière en date : le possible départ de l’attaquant Luis Suarez.

Ce dernier, qui a encore quatorze mois de contrat en Catalogne, a récemment admis avoir un faible pour le club argentin de San Lorenzo. Résultat, quasi-immédiat, le club, par l’un de ses anciens dirigeants, a réagi à la possibilité de voir l’Uruguayen. rejoindre le championnat argentin. Propos relayés par le quotidien catalan, Sport.

« Il y a toujours la possibilité qu’un joueur comme Suarez vienne. »

« Le football argentin est très compétitif et il y a toujours la possibilité qu’un joueur comme Suarez vienne. Je sais que le président de San Lorenzo l’a comme possibilité, mais voyons ce qui se passe. » Probable, tout de même, que Suarez achève son contrat au Barça avant d’imaginer une tel choix de carrière…