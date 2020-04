FC Barcelone : un entraîneur légendaire prend position dans le dossier Martinez

Viendra, viendra pas ? La question alimente le quotidien des supporters du FC Barcelone et le dossier risque de durer encore longtemps. Seule certitude, Lautaro Martinez, l’attaquant argentin de l’Inter Milan, est ô combien demandé par le Barça, des sommes plus ou moins extravagantes étant même avancées dans la presse pour son transfert.

Ce matin, dans les colonnes de la Gazzetta Dello Sport, un légendaire entraîneur italien s’immisce dans le dossier. Son nom ? Fabio Capello. Et selon ce dernier, Martinez n’a aucun intérêt à rejoindre la Catalogne dans les prochaines semaines.

« Si c’était moi, je resterais à l’Inter. Au FC Barcelone, Lautaro serait un remplaçant. » Avant que Capello prévienne également sur les difficultés financières auxquelles va devoir faire face le Barça. « Le marché va être révolutionné. Des chiffres absurdes avaient été observés, mais nous allons maintenant revenir à un niveau plus raisonnable. Il me semble quela seule équipe en Espagne qui ne sera pas détruite par la pandémie est le Real Madrid. Le FC Barcelone et l’Atletico Madrid vont beaucoup souffrir. »

Fabio Capello has urged @Inter striker #LautaroMartinez to turn down a move to @FCBarcelona. The Argentine joined the Nerazzurri from Racing Club in the summer of 2018 and he had an average debut season where he registered 9 goals and 1 assist from 35 appearances. pic.twitter.com/RMTJLhTPi0

— iSports (@iSportsAPI) April 28, 2020