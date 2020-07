FC Barcelone : un prodige fait mieux que Messi et Cristiano Ronaldo

Un prodige est en train de naître à Manchester United. À l’instar d’Ansu Fati au FC Barcelone, Mason Greenwood (18 ans) casse la baraque avec les Red Devils. Jeudi soir, lors de la nette victoire de MU sur la pelouse d’Aston Villa (3-0), le jeune buteur a encore trouvé le chemin des filets d’une frappe puissante de l’extérieur de la surface.

Cette nouvelle réalisation, la quatrième sur les trois derniers matchs de championnat, permet au natif de Wibsey (Angleterre) de totaliser déjà 16 buts cette saison, dont 9 en championnat. Grâce à ses folles statistiques, Greenwood est entré dans l’histoire. Il est devenu le quatrième joueur de 18 ans à marquer dans trois matches de suite en Premier League, le premier depuis 1999. Il est également le plus jeune Red Devil à atteindre ce total depuis Dawson en 1958.

La précocité de Greenwood est presque sans égal. En comparaison avec les phénomènes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, l’Anglais est largement en avance sur les temps de passage. À l’âge de Greenwood, l’Argentin avait marqué 9 buts. Le Portugais fait encore moins bien avec 6 réalisations. Il reste maintenant au protégé d’Ole Gunnar Solskjaer de durer dans le temps à l’instar du génie du FC Barcelone et du crack de la Juventus.

18 – Mason Greenwood is the fourth player aged 18 or younger to score in three consecutive Premier League appearances after Danny Cadamarteri (1997), Michael Owen (1997 & 1998) and Francis Jeffers (1999). Courage. pic.twitter.com/fqPpoHAHcJ

— OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2020