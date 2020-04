FC Barcelone : un titre oui, mais pas à n’importe quel prix

true

L’entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién, ne souhaite pas l’arrêt du championnat espagnol. Il espère retrouver les terrains.

Pas encore champion d’Espagne, le FC Barcelone. Et pour cause, la Liga ayant été arrêtée comme d’innombrables championnats à travers le monde. Demeure LA question que beaucoup se posent : le Barça va-t-il retrouver les terrains au cours des prochaines semaines ? Et pourra-t-il gagner un nouveau titre sur le terrain, le club catalan ayant à ce jour deux points d’avance par rapport au Real Madrid.

« J’aimerais donc rejouer le plus vite possible. »

Sur les ondes de la Cadena Ser, Quique Setién, l’entraîneur du FC Barcelone, en a dit plus. « Je n’aimerais pas être champion de cette manière, sans jouer. J’aimerais donc rejouer le plus vite possible pour éviter de causer le plus de dommages possibles au football, mais la réalité c’est que nous vivons un grave problème. Le huis clos ? Ce sera un peu triste, oui. Mais nous voulons tous jouer, même si c’est sans public. »