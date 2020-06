FC Barcelone : un vieil ennemi sur le chemin du retour de Messi ?

true

Pour la reprise de la Liga, le FC Barcelone se déplace au Real Majorque. Six mois après une altercation, Lionel Messi va retrouver Vicente Moreno.

L’Espagne va retrouver sa Liga et son duel au sommet entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Comme les autres grands championnats européens, hormis la France, la Liga reprend sa compétition. Après deux mois de pause forcée en raison du Covid-19, Lionel Messi et ses partenaires iront défier le Real Majorque (samedi, 22h00).

Leader, deux points devant le Real Madrid, le Barça devra l’emporter pour conserver son trône. Ce déplacement aux Baléares marque aussi les retrouvailles entre Lionel Messi et Vicente Moreno, coach du Real Majorque. Les deux hommes s’étaient disputés lors de la rencontre de la phase aller au Camp Nou (5-2), en décembre dernier.

Lors de cette soirée, Lionel Messi avait célébré l’obtention de son sixième Ballon d’Or. Devant au tableau d’affichage avec son équipe (2-1), Messi s’était invectivé avec Vicente Moreno sur la pelouse. Le natif de Rosario avait râlé à propos d’une décision arbitrale. Un geste d’humeur qui avait déclenché une discussion animée entre les deux hommes.

Messi, « c’est un joueur comme les autres »

En conférence de presse après le match, Moreno appelait à une égalité de traitement entre Messi et les autres joueurs : « Et pourquoi ne pas le (n.d.l.r : Messi) mettre en colère ? C’est un joueur comme les autres. Vous pouvez avoir n’importe quelle situation avec lui. Il y a certains joueurs qui semblent être dans une bulle, vous n’arrivez pas à leur parler. Mais cela n’a pas d’importance. Il croyait qu’il avait subi une faute devant notre banc. Je pensais que ce n’était pas le cas. Il semble qu’il était bouleversé, mais il ne faudrait pas lui accorder plus d’importance. »

Pour se venger de l’affront, Lionel Messi avait inscrit trois buts pour sceller la victoire. Dans cette soirée, le récent Ballon d’Or avait une nouvelle fois impressionné par sa classe et son talent.