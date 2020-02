PSG : Neymar envoie encore le FC Barcelone devant les tribunaux !

false

On ne sait si, un jour, Neymar retournera au FC Barcelone. Seule certitude, le milieu de terrain du PSG en prend de moins en moins le chemin, lui qui vient à nouveau d’assigner le club catalan devant les tribunaux.

En effet, et comme El Mundo Deportivo nous l’apprend, le Brésilien, et son entourage on l’imagine, assigner pour des redressements fiscaux dans l’affaire des contrats fictifs lors de son transfert de Santos (Brésil) au Barça. Toujours selon le quotidien espagnol, le manque à gagner de Neymar s’élèverait à 6,5 millions d’euros !

Neymar demanda por tercera vez al Barça y le exige otros 6,5 millones https://t.co/Fflrz7QgAc — EL MUNDO (@elmundoes) February 27, 2020

Une nouvelle bataille juridique se prépare donc entre les deux parties. Preuve, tout de même, qu’on est loin, très loin, d’un possible retour en Catalogne de celui qui faisait tout pour y revenir il y a encore quelques mois…