Real Madrid : Ancelotti dégoûté par le FC Barcelone, un chèque tombe au Barça !

AS : « Nuit de poteaux »

Cinq. C’est le nombre de fois que le Real Madrid a touché les poteaux hier soir lors du Clasico perdu contre un FC Barcelone clinique et bien plus réaliste (0-3). « Cinq poteaux, c’est quelque chose qui ne m’était jamais arrivé, a pesté Carlo Ancelotti. Ils avaient un mur sur leur ligne de but ! Mais c’est mieux que cela arrive en pré-saison. »

MARCA : « Le Barça frappe le premier »

Marca applaudit le froid réalisme du FC Barcelone, buteur à trois reprises sur ses trois meilleures occasions hie rencontre le Real Madrid dans le Texas (3-0). La blessure d’Arda Güler au ménisque inquiète.

Presse catalane

SPORT : « Grand Barça »

Sport se réjouit de la large victoire du Barça contre son ennemi historique dans le premier Clasico de la saison la nuit dernière. Selon le journal catalan, Ousmane Dembélé devrait rester cet été malgré la pression du PSG.

MUNDO DEPORTIVO : « Bain d’été »

Mundo Deportivo s’est bien mouillé la nuque pour se moquer du Real Madrid après le Clasico largement perdu contre le Barça. Autre bonne nouvelle : le départ de Nico au FC Porto va rapporter 8,5 millions d’euros au club catalan, qui a inclus 40% sur une future revente du joueur.

El Barça golea en el #Clásico de pretemporada y se lleva elogios en las portadas. Ojo al joven Fermín, que se lució con un gran gol y una asistencia. pic.twitter.com/t1CYPKUIX0 — Paco López (@PacoLopezpress) July 30, 2023

