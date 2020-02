FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : une tendance se dégage pour Jadon Sancho (Dortmund)

false

Pisté par le FC Barcelone et le Real Madrid, Jadon Sancho, l’ailier anglais de Dortmund, se dirigerait plutôt vers un retour au bercail.

16 buts et 17 passes décisives : à 19 ans, Jadon Sancho sera l’autre menace du PSG avec Erling Haaland, en Ligue des champions, contre le Borussia Dortmund. L’Anglais est dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid. Mais s’il devrait quitter le club de la Ruhr en fin de saison, le Londonien ne se dirigerait pas vers l’un des deux grands d’Espagne.

Selon le Daily Mail, Chelsea, Manchester United et Liverpool veulent rapatrier le prodige. Et dans cette lutte, d’après le tabloïd, ce sont les Reds de Jürgen Klopp qui auraient une longueur d’avance. Dortmund espère vendre Sancho 100 M€. Un tarif qui ne poserait pas de problème à Liverpool, grâce au nouveau contrat signé avec l’équipementier Nike, qui vba succéder à New Balance.