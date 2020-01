Getafe – Real Madrid (0-3) : Luka Modric a démarré 2020 sur d’excellentes bases

true

Le Real Madrid, après trois nuls consécutifs en Liga, se devait de retrouver le chemin de la victoire pour doubler provisoirement le FC Barcelone. C’est chose faite avec un large succès hier sur la pelouse de Getafe (3-0). Pas vraiment sereins dans le jeu, les Madrilènes ont pu compter sur une faute de main de Soria qui a expédié le ballon dans sa propre cage (34e). Raphaël Varane a ensuite ajusté le gardien adverse d’une tête parfaite pour offrir le break aux Merengue (53e). Et c’est Luka Modric, en toute fin de match, a profité d’un contre éclair mené par Valverde pour corser l’addition (90+6e).

Cette réalisation du Ballon d’Or 2018, peu à son affaire en 2019, a fait plaisir à Zinédine Zidane. Lequel y est allé de son commentaire élogieux après la rencontre.

« Luka est un joueur très important de notre équipe et aujourd’hui il a fait un grand match, a expliqué le Marseillais. Luka Modric est toujours Luka Modric. On sait ce qu’il peut apporter. Son but me fait plaisir et je me réjouit surtout de l’avoir vu sprinter à la 90e minute avec Fede Valverde. Cela veut dire qu’il est bien. »