Juventus – Mercato : Cristiano Ronaldo vers une destination anglaise ?

Deux après son arrivée à la Juventus, Cristiano Ronaldo (35 ans) pourrait quitter l’Italie. Chelsea serait prêt à passer à l’action pour le Portugais.

Le retour de Cristiano Ronaldo (35 ans) en Angleterre serait une bombe. Selon Don Balon, CR7 pourrait faire son retour outre-Manche cet été. Le Portugais a déjà évolué en Premier League (2003-2009) sous les couleurs de Manchester United.

Cette fois, le quintuple Ballon d’or pourrait porter le maillot de Chelsea. En pleine reconstruction, les Blues voudraient s’offrir une arrivée clinquante. Pour réussir cette opération, l’organigramme londonien serait prêt à investir jusqu’à 120M€.

La bonne relation entre Jorge Mendes et Román Abramóvich pourrait faciliter l’affaire. Avec Frank Lampard aux manettes de l’effectif, le propriétaire russe veut revenir au somme de la Premier League et de l’Europe. Hakim Ziyech s’est déjà engagé avec Chelsea. D’autres pourraient rapidement le rejoindre à l’instar de Werner (RB Leipzig).

« Dybala et Ronaldo sont des attaquants atypiques et il faut respecter un équilibre tactique »

Sous contrat jusqu’en 2022 à la Juventus, Cristiano Ronaldo voit son avenir se troubler en Italie. Maurizio Sarri, l’entraîneur des Bianconero, a exprimé qu’il était compliqué de faire évoluer Paulo Dybala et Ronaldo ensemble : « Dybala est un joueur phénoménal, le seul problème peut être que lui et CR7 sont des attaquants atypiques et il faut respecter un certain équilibre d’un point de vue tactique. Mais il est évident qu’ils ont tellement de classe qu’il est difficile de renoncer à un des deux. »

À la différence du mercato estival dernier, les Turinois semblent plus favorables à lâcher le premier footballeur milliardaire pour conserver Dybala. La priorité a été donnée la Joya (26 ans), bien plus jeune que son aîné. L’Argentin a des difficultés à s’exprimer depuis l’arrivée de la star portugaise. Pour optimiser le talent de Dybala, la Juventus pourrait donc couper la tête de Ronaldo.