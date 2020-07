Juventus – Mercato : Paratici scelle l’avenir de Cristiano Ronaldo

true

Après son doublé face à la Lazio (victoire 2-1), lundi soir, Fabio Paratici, DS de la Juventus, a indiqué que Cristiano Ronaldo allait rester.

À Manchester United, au Real Madrid, comme à la Juventus, Cristiano Ronaldo se montre toujours aussi constant. À 35 ans, le Portugais affiche une forme resplendissante qui lui permet de briller encore au haut niveau. Lundi soir, CR7 a permis à la Vieille Dame de l’emporter face à la Lazio (2-1). Le natif de Funchal (Portugal) a été auteur d’un doublé.

Deux nouveaux buts qui ont permis à Cristiano Ronaldo de briguer deux nouveaux records. Sous contrat jusqu’en 2022 dans le Piémont, l’avenir de CR7 était devenu incertain depuis quelques temps. En conférence de presse, Maurizio Sarri avait publiquement remis en cause le futur de son attaquant. Le tacticien italien avait expliqué qu’il était difficile de faire cohabiter Dybala et Ronaldo sur le front de l’attaque.

Mais, après le succès sur le rival romain, Fabio Paratici a mis au clair la situation du quintuple Ballon d’or. Pour le directeur sportif de la Juventus, un départ de Cristiano Ronaldo est inenvisageable. « Nous sommes sur la même ligne, c’est-à-dire trouver une solution pour renouveler. Il est très fort et peut encore donner beaucoup à la Juventus. Cristiano est une personne sensible et éduquée. Il ne fait pas peser son statut de joueur le plus fort du monde. Il a un dialogue normal avec les managers, les footballeurs et l’entraîneur. Il est super convaincu de rester. Il est très bien avec nous. » Une déclaration qui a le mérite d’être claire. Ronaldo pourrait donc bien finir sa carrière sportive de l’autre côté des Alpes.