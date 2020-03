true

Aujourd’hui coach du Guangzhou Evergrande, Fabio Cannavaro, l’ancien joueur du Real Madrid, de la Juventus et Parme, notamment, s’exprime dans Mundo Deportivo. Il y est question bien sûr du coronavirus. Et l’Italien en appelle à la plus grande prudence. « Avec tout l’amour que j’ai pour l’Espagne, le Real Madrid et bien sûr, l’Italie, je vous recommande à tous de suivre scrupuleusement les instructions et de rester chez vous », explique-t-il.

Et à lui d’ajouter : « Ici, on doit rester chez nous et la Police peut venir à tout monde pour nous prendre la température. Ils vérifient qu’il n’y a pas de mouvements dans la maison. Si tu n’as pas à être à tel endroit, ils t’embarquent. Quand on aura passé la période de quarantaine, ils nous feront passer de nouvelles analyses et nous donneront une sorte de passeport pour pouvoir bouger. Ici ils ont réussi à vaincre le virus, ils ne veulent pas être infecté de nouveau. »

Selon l’Italien, les Chinois font preuve d’une grande discipline, d’un grand respect des consignes. « Les gens sont très respectueux. Dans notre équipe, il n’y a pas eu de cas. On espère reprendre la compétition en mai. » Champion de L2 puis de L1 avec son équipe, Cannavaro a par ailleurs indiqué qu’il comptait bientôt entraîner en Europe, lui qui est en Chine depuis quatre ans.