Real Madrid : Sergio Ramos face au coronavirus, mode d’emploi

Le défenseur espagnol du Real Madrid, Sergio Ramos, tente, comme des millions de gens, de garder la forme alors qu’il est confiné à son domicile.

A l’instar de ses partenaires madrilènes, le défenseur central madrilène a donc décidé d’utiliser son tapis de course et de se servir de divers appareils de musculation. Pas toujours simple, comme le montre la vidéo, de pouvoir le faire avec trois enfants à la maison.

Now is a time for togetherness, individual responsability and collective generosity.

Let’s put aside what separates us and think of what brings us together.

It’s time to show that we are better when facing adversity.

Proud of you, of us, of all.#Imstayinghome

— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 15, 2020