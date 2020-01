Juventus, Real Madrid – Mercato : Pogba poussé à rejoindre Cristiano Ronaldo

false

Dans le viseur de la Juventus Turin et du Real Madrid, Paul Pogba, qui vient de se reblesser avec Manchester United, est plus que jamais à la croisée des chemins.

Hier, The Sun a révélé la volonté de la Juventus de faire revenir Paul Pogba à Turin. La Vieille Dame serait même disposée à mettre Adrien Rabiot dans la balance, plus une somme d’argent, et ce alors que le milieu de terrain de MU est actuellement blessé. Il sera indisponible six semaines.

La situation du champion du monde, également convoité par le Real Madrid, où Zinédine Zidane l’estime beaucoup, a fait l’objet d’un débat hier dans l’émission L’Equipe Mercato. Et Régis Brouard, l’ancien coach du Red Star, s’est positionné pour un départ à la Juve.

« Toutes les conditions semblent réunies pour qu’il aille au Real mais s’il a le choix, je pense qu’il devrait aller à la Juve, a expliqué l’ancien milieu de terrain. Il connait le club. Si la Juve le demande alors qu’il est blessé, c’est qu’elle le veut vraiment. Alors qu’à Madrid, Zidane a trouvé son équilibre au milieu et il n’est pas du genre à changer quand son équipe tourne bien. En plus, la Juve va jouer contre Lyon en Ligue des champions. Elle a plus de chances d’aller en ¼ de finale que le Real, qui va jouer City. »