Juventus : Sarri ne ménage pas Cristiano Ronaldo après la finale de Coupe perdue

Hier, Naples a gagné la Coupe d’Italie face à la Juventus (0-0, 4 tab 2). Après le match, Sarri a regretté le manque de forme physique de Cristiano Ronaldo.

La pause a fait mal à la Juventus Turin et à sa star Cristiano Ronaldo. Hier, en finale de la coupe d’Italie, les Turinois ont semblé en manque d’énergie face au Napoli de Gennaro Gattuso. Une défaite cuisante en finale (0-0, 4 tab 2), la deuxième perdue cette année après la Supercoupe d’Italie. Une première pour Cristiano Ronaldo qui n’avait jamais perdu deux finales de rang en carrière.

Amer, Maurizio Sarri a pointé du doigt le manque de tranchant de ses leaders, dont Cristiano Ronaldo : « En ce moment, on ne peut pas donner plus du fait de notre condition physique. On a surtout du mal au plan individuel. Ronaldo, Dybala et nos solistes manquent d’un peu de forme pour peser et éliminer les adversaires. Mais ça me semble assez normal en ce moment. »

Cristiano Ronaldo manque d’un « petit zest de brillance »

Toujours sans titre en Italie, Maurizio Sarri en a rajouté une couche sur la piètre performance de ses fers de lance offensifs : « Comme Dybala et comme Douglas Costa, il a manqué à Ronaldo ce petit zest de brillance qui lui permettrait d’en faire un peu plus. Mais dans cette période, c’est normal que cela se produise. Qu’est-ce que j’ai dit à l’équipe après le match? J’étais très en colère et très déçu. A chaud, il vaut mieux se taire, on en reparlera plus tard ou demain matin. »

Aucun doute que ces critiques ne plairont pas à la star portugaise. CR7 est annoncé partant de la Juventus cet été. Depuis l’arrivée de Sarri, Ronaldo et ses équipiers ont des difficultés à jouer le football de possession voulu par l’ancien entraîneur de Naples.

Pour sauver sa saison, la Juventus a rendez-vous désormais avec la Serie A et la Ligue des Champions. Les Turinois doivent défendre leur première place (un point d’avance sur la Lazio). Lundi, la Vieille Dame se déplace à Bologne, premier des 12 matchs de championnat encore restants. Elle aura ensuite rendez-vous le 7 ou le 8 août prochain face à Lyon, dans le cadre du 8e de finale retour de la Ligue des champions.