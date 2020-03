Juventus Turin: Cristiano Ronaldo de plus en plus nostalgique du Real Madrid ?

true

Voilà plus d’un an et demi désormais que Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus Turin pour le Real Madrid. Pourtant, l’attaquant portugais semble ne pas avoir oublié le club qui l’a fait roi pendant neuf saisons.

Outre ce qu’il s’est passé sur la pelouse, l’événement du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, dimanche dernier, était la présence de Cristiano Ronaldo en tribunes. Une présence qui a porté bonheur aux hommes de Zinédine Zidane, vainqueur 2-0. Mais si l’on en croit la presse espagnole, cette présence pourrait traduire bien plus que cela.

En effet, plusieurs médias relaient quelques anecdotes qui traduiraient une forme de nostalgie de CR7 pour le club merengue. Defensa Central révèle par exemple une confidence à son entourage. « Si j’étais à Madrid, nous serions les favoris pour la Liga, la Coupe et la Ligue des champions ». Pour Don Balon, Cristiano Ronaldo aurait envoyé un message à Marcelo pour lui confier que l’intensité de ces matchs lui manquaient. Enfin, un intime de CR7 a avoué à El Chiringuito qu’un retour au Real Madrid n’est pas inenvisageable. « Il est heureux à la Juve mais dans l’avenir on ne sait jamais ». De quoi alimenter les scénarios les plus fous…