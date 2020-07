Real Madrid : comment les Merengue ont fissuré le vestiaire du FC Barcelone

true

Il manque une victoire pour que le Real Madrid soit couronné champion d’Espagne. Un sprint final qui a brisé le vestiaire du FC Barcelone.

Neuf victoires en neuf rencontres. Depuis la reprise de la Liga, le Real Madrid a réalisé un sans-faute. Les hommes de Zinédine Zidane comptent quatre longueurs d’avance sur le FC Barcelone. À deux journées de la fin de la saison, il manque une victoire pour officialiser le titre de champion d’Espagne.

Dans le sprint final, les Madrilènes ont su se montrer plus fort que le rival barcelonais. Au-delà de l’usure physique, le Barça a connu une usure mentale et une fissure au sein de son vestiaire. Malgré les problèmes Bale et Rodriguez, Madrid a fait corps derrière Zidane dans l’objectif de glaner la Liga.

Le Real Madrid pourrait pousser le Barça vers une année blanche !

Le quotidien AS, dans son édition du jour, fait le bilan. Le vestiaire barcelonais a déjà jeté l’éponge. Il ne croit plus à un retour sur la Maison Blanche. Désormais, les regards se tournent vers la Ligue des Champions.

Après la perte de la Liga, l’effectif de Setién aura vingt jours pour se ressourcer. Engagés dans un huitième de finale retour de LDC face à Naples (1-1 à l’aller), les Barcelonais auront une immense pression sur les épaules. En cas de qualification, les pensionnaires du Camp Nou rejoindraient le final 8 au Portugal. Sur la route des quarts, le Barça devra affronter, probablement, le Bayern Munich, favori de la compétition et dans une forme éclatante.

La route ne sera pas aisée pour remporter la Ligue des Champions. Mais, le FC Barcelone doit laver l’affront madrilène. S’il laisse échapper la coupe aux grandes oreilles, ce sera la première fois depuis 13 ans que le Barça finit une saison sans trophée. Un scénario cataclysmique qui mettrait tout le monde en faute. Bartomeu serait exposé. La tête de Setién pourrait être mise à prix. L’effectif du Barça aura aussi montré ses limites. La défaite en Liga pourrait avoir des répercussion explosives en Catalogne.