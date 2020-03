Real Madrid – Coronavirus : un cas oblige tout le club à être placé en quarantaine !

true

Après la Juventus Turin, c’est au tour du Real Madrid d’être placé en quarantaine en raison du coronavirus. En cause, un cas dans l’équipe de basket.

Au fur et à mesure des heures, les nouvelles sont de plus en plus inquiétantes concernant la propagation de l’épidémie de coronavirus dans le domaine sportif. Il y a quelques heures, la NBA se mettait en pause après que le basketteur français Rudy Gobert ait été contaminé. Désormais, c’est au tour du Real Madrid.

Après la Juventus Turin hier soir suite au contrôle positif de Daniele Rugani, c’est le Real Madrid qui doit être placé en quarantaine. En cause, un cas de coronavirus dans l’équipe de basket madrilène. Problème, les équipes de basket et de football partagent les mêmes locaux à Valdebebas. La section football est donc elle aussi concernée par la mesure.