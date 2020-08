Real Madrid, FC Barcelone : les Merengue ont gagné un nouveau Clasico

true

Selon une étude de Brand Finance Football, le Real Madrid surpasse, avec une valeur de 1 419 millions d’euros, le Barça (1 413) et Man.United (1 314).

Avec Zinédine Zidane à la baguette, le Real Madrid brille sur le terrain. Mais, avec Florentino Perez aux manettes, la Maison Blanche scintille aussi en coulisses. Selon une étude de Brand Finance Football, le Real Madrid, avec une valeur de 1 419 millions d’euros, est le club de football qui pèse le plus cher.

Dans ce classement, les pensionnaires du Santiago Bernabéu surclasse le FC Barcelone, rival historique, qui a une valeur de 1413 millions d’euros. Manchester United clôt le podium avec une valeur de 1314 millions d’euros.

Teresa de Lemus, directeur général de Brand Finance, s’est exprimé dans un communiqué. « Aujourd’hui, le Real Madrid et le FC Barcelone sont les marques les plus précieuses et les plus fortes de leur secteur. » Une enquête qui prouve que les deux mastodontes de Liga sont à part au sein du football mondial.

Néanmoins, en raison de la crise économique, la marque Real Madrid a diminué de 13,8% par rapport à l’année précédente. Forcément, la récente obtention de la Liga a permis à la Maison Blanche de ralentir un peu le choc économique lié à la suspension de la Liga et au huis clos imposé jusqu’à la fin de la saison. Le travail de l’équipe dirigeante en terme de marketing permet également au club espagnol de briller en haut de ce classement mondial.