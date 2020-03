Real Madrid, FC Barcelone – Mercato : le clan Haaland lance le plan drague

true

Erling Haaland, l’attaquant du Borussia Dortmund, fait déjà saliver l’Europe entière avec ses performances. Real Madrid et FC Barcelone compris ?

Depuis son arrivée au Borussia Dortmund, Erling Haaland confirme au plus haut niveau son incroyable potentiel. De quoi donner des regrets aux grands clubs européens, Real Madrid et FC Barcelone en tête, de ne pas avoir misé sur lui cet hiver.

Mais si voir Haaland chez un des deux cadors de Liga n’était qu’une question de temps ? Dans une interview accordée à AS, le père du joueur a en tout cas ouvert grand la porte à un avenir en Espagne. « Nous étions liés à plus de 100 équipes (avant que le joueur signe à Dortmund), mais c’est vrai que la Liga est un très bon championnat pour mon fils, avec de grandes équipes. On ne sait jamais s’il jouera en Espagne. Ce qui doit arriver arrivera », a confié le père du prodige.

En attendant, dans le clan Haaland, on se réjouit de la réussite hors normes d’un buteur dont l’ascension ne fait que commencer. « Je suis très heureux pour lui et le Borussia Dortmund, même si pour moi, la chose la plus importante est de continuer à grandir comme avant. Il a toujours été le meilleur buteur, mais il offre aussi beaucoup de passes décisives. Évidemment, je suis fier ».