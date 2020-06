Real Madrid, Juventus – Mercato : Cristiano Ronaldo serait bien sur le marché cet été !

true

Deux ans après son arrivée en Italie, Cristiano Ronaldo (35 ans) pourrait déjà quitter la Juventus Turin. L’ancien du Real Madrid serait sur le départ.

L’information pourrait bien être la première bombe du marché estival. En reprise avec la Juventus Turin, en vue du retour des compétitions italiennes, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Vieille Dame cet été. Deux ans seulement après son arrivée du Real Madrid. L’information provient de Pietro Balzano, journaliste et directeur de Radio Rossonera, qui décrit que « plusieurs rumeurs de différentes sources évoquent un départ ».

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juve, le départ du Portugais serait une surprise. Néanmoins, hier, en conférence de presse avant la demi-finale retour Juventus – Milan AC, Maurizio Sarri a fait une confidence lourde de sous-entendus sur la relation entre Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala : « Dybala est un joueur phénoménal, le seul problème peut être que lui et CR7 sont des attaquants atypiques. Il faut respecter un certain équilibre d’un point de vue tactique. Mais il est évident qu’ils ont tellement de classe qu’il est difficile de renoncer à un des deux. »

Sarri confirmait que Dybala a beaucoup de mal à s’exprimer depuis l’arrivée de Ronaldo. Les dirigeants turinois sont donc prêts à sacrifier l’une des deux stars. La saison passée, ils pensaient davantage à transférer l’Argentin (PSG, Manchester United). Mais désormais, ils seraient plutôt enclins à laisser filer le premier footballeur milliardaire de l’histoire. L’information de Pietro Balzano vient confirmer cet état de fait. Mais, à la vue de sa forme éblouissante, CR7 devrait trouver facilement une porte de sortie.