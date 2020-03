Real Madrid – Mercato : Zidane en pleine lutte pour ce bourreau de l’ASSE

true

L’attaquant de La Gantoise Jonathan David serait sur les tablettes du Real Madrid. Mais Liverpool et d’autres clubs anglaise le convoiteraient aussi.

Le Real Madrid aurait couché sur ses tablettes le nom d’un jeune attaquant que les Verts de l’AS Saint-Etienne connaissent depuis qu’ils ont croisé sa route en Ligue Europa. Il s’agit de Jonathan David. A 20 ans, le Canadien avait marqué et brillé sous les couleurs de la Gantoise face aux Stéphanois. Et pas que contre eux, puisqu’il totalise à ce jour 22 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues.

Une efficacité qui lui vaut donc d’être sollicité par le Real mais aussi, selon le Daily Express, par plusieurs grands clubs anglais, à savoir Liverpool, Chelsea, Manchester United et Tottenham. La Gantoise demanderait un peu plus de 20 M€ pour transférer sa pépite. Mais les enchères pourraient bien monter.