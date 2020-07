Real Madrid – Mercato : le prix est connu pour un indésirable de Zidane

true

Prêté cette saison à Arsenal, Dani Ceballos devrait être vendu par le Real Madrid. La Maison Blanche veut obtenir 25M€ pour son milieu relayeur.

Cet été, le Real Madrid s’apprête à une belle saignée. Plusieurs joueurs sont considérés comme indésirable par Zinédine Zidane. Le tacticien français aimerait se séparer de James Rodriguez, Gareth Bale, Luka Jovic, Jesus Vallejo et… Dani Ceballos !

Prêté cette saison à Arsenal, Dani Ceballos (23 ans) glane beaucoup plus de temps de jeu depuis l’arrivée de Mikel Arteta. Le néo-coach des Gunners privilégie son compatriote au détriment de Mattéo Guendouzi. L’espoir français de 21 ans est en conflit avec Arteta et se cherche une porte de sortie. Une brouille qui profite à Ceballos. Auteur de 21 apparitions en Premier League, le milieu relayeur fait son trou outre-Manche notamment depuis la reprise de la compétition.

Malheureusement, les performances de Ceballos n’ont pas convaincu Zinédine Zidane. Marca informe que si le natif de Marseille reste sur le banc madrilène, ce qui devrait être le cas sauf énorme surprise, le milieu formé au Betis Séville devra se chercher un nouveau club.

En plus d’Arsenal, Valence et le Betis Séville sont intéressés par les services de l’international espagnol. Pour Ceballos, sous contrat jusqu’en 2023, le Real Madrid réclamerait 25 millions d’euros. Un prix abordable pour les Gunners, un peu moins pour les prétendants ibériques. Avec les sommes récupérées durant la fenêtre estivale, Zidane souhaite densifier son entrejeu avec en tête les noms de Paul Pogba (Manchester United) et Eduardo Camavinga (Stade Rennais).