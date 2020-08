Real Madrid – Mercato : opération destockage à la Maison Blanche

true

Selon la presse espagnole, Florentino Perez veut dégraisser l’effectif pléthorique du Real Madrid pour réaliser des économies.

Éliminé de la course à la Ligue des Champions par Manchester City, le Real Madrid se tourne désormais vers la prochaine saison. Le champion d’Espagne en titre aura un objectif cet été sur le mercato selon Marca : « vendre, vendre, et vendre. »

Florentino Perez, président de la Casa Blanca, a déjà prévenu. Il veut dégraisser sec l’effectif professionnel de Zinédine Zidane . Le technicien français n’est pas opposé à lâcher quelques indésirables (Bales, James Rodriguez). Pour l’heure, avec les ventes d’Hakimi (Inter Milan), de Sanchez (Valladolid), De Frutos et Gomez (Levante), 60 millions d’euros sont rentrés dans les caisses merengues. Mais, Florentino Perez est encore loin d’avoir atteint son objectif.

Le Real Madrid veut vendre pour 180 millions d’euros

Selon la presse ibérique, Perez veut vendre pour trois fois plus que ce qu’il vient de récupérer ! Forcément, les cas Gareth Bale et James Rodriguez sont jugés comme des priorités. La direction madrilène veut économiser les lourds salaires des deux indésirables.

Jorge Mendes cherche une porte de sortie au Colombien. En Espagne, l’Atlético de Madrid fait les yeux doux à l’ancien monégasque. En Angleterre, Arsenal se verrait bien remplacer Ozil par James Rodriguez. Pour Bale, la situation semble plus tendue. L’ex-Spur a aucune intention de quitter la capitale espagnole. Il se sent bien dans la chaleur madrilène avec son salaire conséquent.

Pour les autres candidats, la liste est longue. Lucas Vazquez, Luka Jovic, Mariano Diaz, Jesus Vallejo, Borja Mayoral sont sur la liste des transferts. Au sortir d’un prêt intéressant à Séville, Sergio Reguilon devrait être sacrifié. Il possède une belle cote sur le marché. Barré par Marcelo et Mendy, l’Espagnol est estimé à 25 millions d’euros par sa direction.

D’autres joueurs devraient quitter, au moins provisoirement, l’effectif de Zinédine Zidane. Takefusa Kubo, le « Messi japonais », et Reinier, grand espoir brésilien, vont partir en prêt. La décision n’a pas encore été prise concernant Dani Ceballos et Martin Odegaard, tous deux prêtés respectivement à Arsenal et à la Real Sociedad la saison passée. Le mercato ne fait que commencer, mais le Real Madrid se met au travail pour tenir les objectifs fixés par Florentino Perez.