Real Madrid – Mercato : Zidane peut faire une croix sur Pogba pour cet hiver

Alors qu’il a longtemps été un rêve pour lui, l’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane peut oublier la venue de Paul Pogba.

Longtemps l’été dernier, alors qu’il souhaitait une recrue au milieu de terrain, Zinédine a souhaité la venue de Paul Pogba. Seulement, Manchester n’a pas laissé la porte ouverte à un départ et les choses ne sont pas parties pour changer.

Alors que la question de son avenir commençait à être soulevée en vue de cet hiver, le milieu de Manchester United a vu son entraîneur, Ole Gunnar Solskjar, fermer clairement la porte à son départ. « Paul ne sera pas vendu en janvier, non. Je comprends l’intérêt qu’il suscite. Paul est un joueur fantastique et une personnalité charismatique et nous sommes heureux qu’il soit ici », a assuré le coach mancunien.

Une annonce très claire pour Zidane et le Real Madrid, et confortée par la suite par la confidence de Mino Raiola, l’agent du joueur. Celui-ci aurait assuré au Telegraph que Pogba souhaitait rester à Manchester United, réclamant simplement un peu plus de considération. De quoi clore d’emblée un des dossiers de l’hiver.