Real Madrid, RC Lens : Raphael Varane encense Zinédine Zidane

true

Sacré champion d’Espagne avec le Real Madrid, le défenseur central Raphel Varane a rendu un hommage appuyé à Zinédine Zidane.

La semaine dernière, le Real Madrid a été couronné champion d’Espagne. Un titre qui récompense la méthode Zinédine Zidane. Dans le sprint final, après un arrêt de plusieurs mois liés au Covid-19, les Madrilènes ont vaincu leur rival catalan. La Maison Blanche a fini en boulet de canon en réalisant dix victoires sur les onze dernières journées.

Dans un entretien accordé au média Le Parisien, Raphael Varane (27 ans) est revenu sur le sacre en Liga. Le champion du monde 2018 a exprimé toute son admiration envers son coach, Zinédine Zidane. « Son parcours exceptionnel force l’admiration et le respect. Il se comporte toujours avec classe et élégance. Il a un destin hors du commun. Le côtoyer, ça n’est que du bonheur. Il représente une grande source d’inspiration. Il a cette capacité singulière à rendre l’impossible possible. Il se dégage de sa trajectoire quelque chose d’irréel. »

Dans la suite de son propos, le joueur formé au RC Lens a expliqué la méthode « ZZ ». « Son âme de joueur est toujours vivace. Il n’a pas besoin de parler beaucoup. Mais il réussit, avec peu de mots mais des mots justes, à toucher les joueurs sur le plan émotionnel. C’est sa façon d’être. Son style. Par cette attitude, ce calme, il nous transmet de la confiance et de la sérénité. Il est un peu notre repère. » Comme un phare dans la nuit, Zidane essaiera de guider désormais ses joueurs vers une nouvelle victoire finale en Ligue des Champions. En ballottage défavorable en huitième de finale (défaite 2-1 à l’aller à Madrid), le Real Madrid devra tout renverser face à Manchester City.