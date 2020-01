Real Madrid : une excellente nouvelle arrive pour Zidane et les Merengue

true

La nouvelle ne fait pas l’effet d’une bombe. Car déjà connue par tous les supporters du Real Madrid, aux aguets depuis plusieurs jours afin de connaître la date de retour de leur milieu de terrain, Eden Hazard.

Mais le tweet publié ce matin par le club espagnol va, en revanche, réjouir les plus grands soutiens de la Maison Blanche. Et même fortement. Car le (grand) retour du Belge est plus que jamais d’actualité. Blessé depuis la fin du mois de novembre, après un choc sur sa cheville droite avec son compatriote Thomas Meunier (PSG), Hazard a réalisé aujourd’hui même un entraînement avec le ballon. Et ce une semaine après avoir rejoint à l’écart du groupe.

Bien difficile de savoir quand le milieu de terrain effectuera son retour. Seule certitude, pour Zidane, ses joueurs et ses supporters, les grands rendez-vous approchent. Le derby de Madrid face à l’Atlético Madrid, le samedi 1er février, et, surtout, le 8e de finale de Ligue des Champions face aux Anglais de Manchester City.

Une rencontre aller, prévue le 26 février, que devrait disputer la recrue phare du club madrilène l’été dernier.