Real Madrid : Zidane a trouvé un étonnant moyen de faire oublier CR7

7 buts lors de ses 11 derniers matches : Cristiano Ronaldo est au top à l’aube de ses 35 ans. Et son ancien club, le Real Madrid, est lui aussi en grande forme. Un renouveau que la formation de Zinédine Zidane doit plus à son collectif qu’à ses attaquants puisque, comme le note AS, ses 8 derniers buts ont tous été inscrits soit par des défenseurs soit par des milieux de terrain.

En attaque, personne n’a vraiment pris le relais de Karim Benzema, auteur d’une superbe partie de saison. Un doublé de Varane et un but de Modric avaient permis au Real de démarrer l’année 2020 en battant Getafe (3-0). Contre Valence (3-1), Kroos, Isco et Modric avaient marqué. Et c’est un doublé de Casemiro qui a permis aux Merengue de battre le FC Séville (2-0) ce week-end. Improbable. 24 des 53 buts inscrits par le Real cette saison l’ont été par des défenseurs ou des milieux.