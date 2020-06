true

Zinedine Zidane a réagi à l’annonce du nouveau format de la LDC. L’entraîneur du Real Madrid est séduit par le retour de la reine des compétitions.

Avec déjà treize couronnes de champion d’Europe, le Real Madrid voit le retour de la Ligue des Champions comme une merveilleuse nouvelle. Zinédine Zidane, son entraîneur, en tête. Hier, en conférence de presse, le Marseillais s’est exprimé sur le nouveau format de la Coupe d’Europe : « Je trouve ça pas ça mal de faire les quarts de finale, demi-finales et la finale en un seul match. Mais avant ça, on a notre huitième de finale contre Manchester City, et on va tout faire pour passer. Mais oui, je trouve ça bien. Surtout de le faire en un seul endroit, il y aura 15 jours où tout va se décider. »

Hier, l’UEFA a officialisé le nouveau format de la phase finale de la Ligue des champions. La compétition s’est brusquement arrêtée en mars en raison du Covid-19. Pour déclarer un vainqueur au plus vite, et éviter une année blanche, les quarts de finale, demi-finales et finale auront lieu en un seul et unique match à Lisbonne du 12 au 23 août.

Le Real Madrid de Zidane « prêt à s’adapter »

Problème pour la Maison Blanche, elle n’a pas eu le temps de disputer son 8e de finale retour face à Manchester City. Pour l’heure, les Merengue ne savent pas dans quel stade se déroulera la rencontre. Pas forcément un ennui pour Zidane, triple vainqueur de la compétition en tant que coach (2016, 2017, 2018): « Comme nous traversons un moment particulier, tout va être particulier jusqu’à la fin de la saison, et pareil pour la Ligue des champions. La seule chose que nous ignorons, c’est où nous jouerons notre huitième de finale retour contre City. Mais on s’adaptera. »

Le Real Madrid s’était incliné à l’aller en Espagne (2-1) face à la formation de Pep Guardiola. Pour rejoindre les quarts de finale, l’aventure passera par Manchester ou le Portugal. La décision du lieu sera prise avant le tirage au sort des quarts de finale le 10 juillet prochain. En attendant, Zidane se focalise sur la Liga et sur le choc face à Valence, ce soir (22 heures). Après la victoire mardi du Barça devant Leganés (2-0), le Real Madrid accuse cinq points de retard sur le leader.