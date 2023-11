Un drame secoue le FC Barcelone, coup de théâtre pour l’avenir d’Ancelotti au Real Madrid !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

SPORT : « DRAME GAVI »

Le FC Barcelone a toutes les peines du monde à se remettre de la blessure de Gavi, qui devrait être éloigné des terrains pour une période comprise entre 6 et 8 mois. « Drame Gavi », titre Sport, qui affirme que Carlo Ancelotti aurait déjà signé son contrat avec le Brésil selon un membre de la CBF.

MUNDO DEPORTIVO : « Courage Gavi »

Les témoignages de réconfort affluent pour Gavi, qui traverse le pire moment de sa jeune carrière après s’être fait les croisés contre la Géorgie dimanche soir (3-1). MD confirme plusieurs options envisagées pour le remplacer cet hiver.

Presse madrilène

MARCA : « Intérêts croisés »

Marca dresse un bilan inquiétant du virus FIFA et affirme que les clubs sont en danger en période de trêve internationale au vu de l’accumulation des matches.

AS : « Guerre Clubs - FIFA »

La FIFA va passer à la caisse pour les blessés et signera un chèque de 4,6 M€ pour le Barça (Gavi) et un autre de 2,45 M€ pour le Real Madrid (Vinicius et Camavinga). Au total, pas moins de 19 joueurs de 14 sélections différentes se sont blessés pendant cette trêve internationale.

