Un geste de Mbappé embrase Madrid, 3 cracks bientôt ferrés par le FC Barcelone !

MARCA : « Mbappé est imparable »

Auteur d’un doublé hier à Anoeta contre la Real Sociedad, Kylian Mbappé a marqué sept buts en cinq matches disputés en Espagne. Un geste à l’aéroport sur le chemin du retour enflamme l’Espagne, lorsque la star du PSG a souri avec un signe de la main à la phrase « Kylian à Madrid... »

AS : « Démolisseur »

As rend également hommage à Mbappé après sa prestation étincelante en Ligue des Champions (2-1). Au FC Barcelone, on observe une crise médicale autour de Pedri, qui ne sera pas opéré et ne connaît pas la date de son retour.

Presse catalane

SPORT : « Blindage »

Le Barça est parti dans une opération blindage avec les prolongations attendues de Cubarsi, Guiu et Fort. Le défenseur central est prioritaire à cause des intérêts extérieurs et de sa clause libératoire peu élevée.

MUNDO DEPORTIVO : « Valeur sûre »

Les Data ont placé Aleix Garcia comme la recrue idéale pour le FC Barcelone au mercato estival. Si le milieu de terrain espagnol de Gérone est le troisième le mieux noté en Liga, seuls Jude Bellingham et Toni Kroos le dépassent.

