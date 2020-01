Georgina Rodriguez, madame CR7, au cœur d’un improbable quiproquo

true

En ce début de semaine se tenait au théâtre de Madrid la première édition des Prix Odeon, mettant en lumière les chanteurs et chanteuses latinos. Au niveau de l’organisation, on n’était cependant pas encore très au point et plusieurs boulettes ont émaillé la soirée. Un manque de professionnalisme qui a d’ailleurs poussé la chaine « RTVE » – diffuseuse de l’évènement – à demander quelques comptes.

Parmi les couacs les plus marquants de la soirée : l’affaire Georgina Rodriguez. En effet, la compagne de Cristiano Ronaldo était annoncée parmi les invités selon le dossier de presse envoyé aux médias. Forcément, les photographes s’étaient déplacés en masse pour voir l’influenceuse et compagne du quintuple Ballon d’Or.

L’autre Georgina préfère en rire…

Et quelle ne fut pas la surprise des médias ibériques de voir débarquer sur le tapis rouge… Georgina Rodriguez, la chanteuse vénézuélienne et non son homonyme espagnole. Plutôt que de prendre la mouche sur cette erreur, l’autre Georgina s’en est amusée sur les réseaux sociaux.

« La Georgina qui est allée aux Odeón Music Awards est celle qui sort sur Spotify. Mille pardons aux journalistes qui attendaient sur le tapis rouge la belle et spectaculaire Georgina Rodríguez, elle accompagnerait sûrement son seigneur et mari Cristiano dans un événement sportif (…) Tout le monde était un peu perdu quand ils ont dit mon nom parce qu’ils attendaient cette Georgina. Je suis désolé, Georgina, c’est moi », a lâché l’intéressé dans une courte vidéo devenue virale sur la toile.

La Georgina que fue a los @PremiosOdeon de la música es la que sale en @Spotify. Mil perdones a los periodistas que esperaban en la alfombra roja a la guapísima y espectacular @GeorginaGuez, seguramente estaría acompañando a su señor esposo @Cristiano a algún evento deportivo?￰゚メユ pic.twitter.com/QimdkRNGHR — Georgina (@georginamusica) January 22, 2020