Juventus : le dernier coup d’éclat prodigieux de Cristiano Ronaldo

Où se cachent les détracteurs de Cristiano Ronaldo ? Ceux qui connaissent un peu le football savent qu’il ne faut jamais vraiment ouvrir le feu sur l’attaquant portugais tant il est capable de vous faire mentir d’un match sur l’autre.

Cristiano Ronaldo en 2020 :

⚽️⚽️⚽️ vs Cagliari

⚽️ vs AS Roma

⚽️⚽️ vs Parme

⚽️ vs AS Roma

7 buts en (à peine) 4 rencontres. 🤯🔥 pic.twitter.com/lXrWIrfnCL

— Actu Foot (@ActuFoot_) January 22, 2020