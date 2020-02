Juventus : Cristiano Ronaldo est partout, même sur un char de carnaval…

true

Qu’on se le dise, Cristiano Ronaldo n’a même plus besoin d’être sur un terrain pour faire parler de lui. Samedi, alors que son équipe de la Juventus Turin était, à la surprise générale, battue sur le terrain de l’Hellas Vérone (1-2), relançant le championnat avec la victoire de l’Inter Milan, et que le Portugais signait de son côté son 15e but en 10 matches, des supporters italiens soignaient les derniers détails de son effigie.

Et quelle effigie ! Car c’est en effet un CR7 géant qui a été proposé aux habitants de Viarregio, en Italie, lors du traditionnel carnaval de la ville. Des muscles, comme il aime les montrer…, de la hauteur et une domination évidente sur son public, le Ronaldo du char n’était pas si éloigné de celui des terrains.

Et ce en dépit de la défaite de la Vieille Dame sur le terrain de Vérone. Car Ronaldo, qu’on se le dise, est partout.