Juventus : Cristiano Ronaldo évoque une piste pour son avenir

L’attaquant portugais de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo, a évoqué une piste pour son avenir. Pas immédiat.

La retraite n’est pas d’actualité. Et Cristiano Ronaldo, l’attaquant de la Juventus Turin, n’a guère l’intention de retirer les crampons dans un avenir plus ou moins proche. Reste une (autre) évidence : à 35 ans, la star portugaise doit aussi songer à l’après-carrière.

Et, visiblement, le terrain pourrait rester au coeur de ses préoccupations. A condition, toutefois, de pouvoir transmettre son savoir. Et, espère-t-il, son talent.

« C’est ça que je devrais transmettre »

Des propos relayés par le quotidien portugais, A Bola. « En ce moment, je pense pas à devenir coach, mais peut-être, qui sait ? Si un jour je m’ennuie et que ça me tente… Si je devenais entraîneur, je serais quelqu’un de motivant. Durant les entraînements, j’aurais l’obligation de transmettre ma passion et du talent à mon équipe. Par exemple, j’aime m’amuser, dribbler, tirer et marquer des buts. C’est ça que je devrais transmettre, ainsi que de la confiance. »