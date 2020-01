Juventus : Cristiano Ronaldo manque la photo de famille du vestiaire !

true

Alors que le vestiaire de la Juventus de Turin prouve sa cohésion autour d’un repas, Cristiano Ronaldo et Gianluigi Buffon font bande à part.

Même si la Juventus de Turin est moins souvenaire en Italie cette saison, bousculée par un surprenant Inter Milan, l’ambiance est toujours excellente au sein du vestiaire dirigé par Maurizio Sarri. En effet, les joueurs de la Vieille dame sont très proches et l’ont d’ailleurs démontré sur les réseaux sociaux.

Gianluigi Buffon, l’autre grand absent

Jeudi soir, à l’initiative de Blaise Matuidi et à trois jours d’un choc sur la pelouse de l’AS Roma, le vestiaire de la Juve a organisé un grand dîner. Si de nombreuses stars de l’effectif (Dybala, Higuain, De Ligt, Pjanic) ont répondu à l’appel du Champion du Monde, deux absences ont été particulièrement remarquée.

En effet, sans qu’on ne sache trop pourquoi (obligations familiales ou professionnelles surement), Cristiano Ronaldo et Gianluigi Buffon n’ont pas participé à ce « repas de famille ». Notons que Giorgio Chiellini n’était pas là lui non plus mais l’Italien a des circonstances atténuantes : il sort d’une longue blessure au genou droit…