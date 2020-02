Juventus : Cristiano Ronaldo perd déjà un équipier avant d’affronter l’OL ?

true

Une défaite et un blessé. Voici le bilan du déplacement de la Juventus Turin sur le terrain de l’Hellas Vérone, samedi dernier. Car au-delà du score, 1-2, et de l’énième but cette saison de Cristiano Ronaldo, la Vieille Dame a sans doute perdu un joueur en vue du 8e de finale de Ligue des Champions face à l’OL.

En effet, et comme l’indique le compte twitter français de la Juventus, Douglas Costa ne devrait pas être remis à temps. Il souffre d’une lésion du muscle biceps fémoral de la cuisse gauche. Son rétablissement devrait durer entre 15 et 20 jours. Le 8e de finale aller aura lieu le 26 février à Lyon.